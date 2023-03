Gerry Scotti in montagna con Gabriella Perino: le rare foto con la compagna

Gerry Scotti e Gabriella Perino sono stati fotografati in Svizzera, lì hanno festeggiato insieme i 40 anni di carriera dell'amato conduttore. Solo una toccata e fuga, a Saint Moritz, prima di tornare a lavoro. Gerry ha iniziato a lavorare nel 1983 a Deejay television e poi non ha mai più smesso di intrattenere. La musica è una sua grande passione e non a caso aveva iniziato proprio in radio. Adesso conduce lo Show dei record e forse non poteva essere scelta figura migliore viste le sue 740 prime serate e le oltre 8.200 puntate di programmi.

Poiché tornerà al timone di Striscia la Notizia si è concesso solo una breve gita tra la neve con la compagna, come scrive il settimanale Chi. Se in tv si dona al massimo per offrire agli spettatori uno show bello da vedere e anche ricco di contenuti, per quanto riguarda la sua vita privata è riservatissimo. Della compagna si sa poco: di professione fa l'architetta, ha due figli e il loro primo incontro risale a diversi anni prima del matrimonio con Patrizia Grosso. Dopo il divorzio di Scotti i due si sono nuovamente incontrati grazie ai loro figli che frequentavano la stessa scuola.

La stessa riservatezza accompagna anche la vita privata del figlio Edoardo che lo ha reso nonno per ben due volte. Le foto con i nipoti sono rare: dopo Virginia nata a dicembre 2020 è arrivato il 10 gennaio 2023 Pietro. Edoardo Scotti è nato nel 1992 dalla relazione tra Scotti e la sua prima moglie, Patrizia Grosso, sposata nel '91 e dalla quale ha divorziato nel 2009.