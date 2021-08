Gerry Scotti compie 65 anni, boom di like al suo post: da Carlo Conti a Rudy Zerbi, l’affetto corre sui social

In poche ore il messaggio scritto dal conduttore per ringraziare dell'enorme ondata di auguri ricevuta per il suo compleanno ha raggiunto oltre 100mila like

Gerry Scotti non fa certo parte della folta schiera di colleghi che utilizzano i social per raccontare la loro quotidianità: i suoi post Instagram arrivano solo quando l’importanza di un evento li rende pubblicabili e oggi, 7 agosto 2021, è decisamente uno di quei giorni. Il conduttore Mediaset tra i più amati dal pubblico compie, infatti, 65 anni e dalle prime ore del suo compleanno è sommerso dagli auguri di fan e amici che via social gli stanno dedicando un pensiero.

E a tutto questo affetto ‘lo zio Gerry’ non poteva certo non rispondere: "65 e non sentirli: sarò un po’ sordo? Grazie a tutti per gli auguri e l’affetto, buona estate!", ha scritto allora a margine della foto che lo mostra con occhiali, berretto e camicia estiva, ‘tenuta’ vacanziera decisamente diversa dalla consueta immagine in giacca e cravatta con cui è solito entrare nelle case degli italiani durante i suoi programmi.

Lo scatto è stato apprezzatissimo dagli utenti: oltre 109mila sono stati i like che hanno raggiunto il post in poche ore, corredato da una valanga di auguri a cui anche i suoi amici più cari si sono uniti con i loro commenti, dagli storici ex colleghi radiofonici Linus e Albertino a Rudy Zerbi, suo compagno di avventura a ‘Tu sì che vales’ nonché suo coinquilino nelle trasferte romane.

Compleanno Gerry Scotti, gli auguri degli amici

Rudy Zerbi è anche tra coloro che all’amico hanno dedicato un post sui loro account: "Caro Gerry, anche se da sempre sono la tua seconda scelta, ti faccio tanti auguri di buon compleanno!", ha scritto lo speaker a corredo della foto che li mostra con Maria De Filippi in una divertente gag, mentre Carlo Conti ha ricordato la loro difficile esperienza affrontata insieme in ospedale: "Buon compleanno grande Gerry, fratello di virus!".

Presente anche Francesca Manzini: "A te.. che ogni sera ho potuto rubare arte e professionalità e ruberò ancora... soprattutto le nostre carbonare auguri maestro, onorata sempre più!", le parole della sua compagna durante la conduzione a Striscia la Notizia, parti di un immenso circolo di affetto che conferma la popolarità del grande zio Gerry.