"Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento". Con questo post sul suo profilo Instagram e una foto che lo ritrae sorridente davanti a un microfono il conduttore televisivo Gerry Scotti, 64 anni, in onda con le due trasmissioni 'Caduta Libera' e 'Tu si que vales', ha annunciato la sua positività.

Gerry Scotti positivo al coronavirus

Già nelle scorse ore era circolata la notizia della positività di un famosissimo conduttore Mediaset. A lanciare la notizia era stato il (sempre informatissimo) sito Dagospia. Non è chiaro se il portale si riferisse proprio a Scotti, ma l'articolo spiegava inoltre: “Lo avrebbe presto in famiglia e non negli studi di rete”. Scotti è legato dal 2004 alla compagna Gabriella Perino, arrivata nella sua vita dopo la fine del matrimonio con l'ex Patrizia Grosso: i due vivono insieme in un lussuoso appartamento a Milano. Proprio di recente il presentatore ha confidato che presto diventerà nonno grazie al figlio Edoardo.

Positivo anche Rudy Zerbi?

Non solo. Nelle ultime settimane Scotti aveva raccontato di condividere un altro appartamento, a Roma, insieme a Rudy Zerbi durante il periodo di registrazione di Tu si que Vales. “Abbiamo le nostre camerette, condividiamo la sala dove guardiamo la televisione, la cucina. Zerbi cucina e lava i piatti, Scotti passa l’aspirapolvere, da bravi coinquilini", ha detto. Motivo per cui oggi si teme anche per la salute del giudice del talent show.