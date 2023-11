Gerry Scotti: "Ho sofferto molto per il mio divorzio, un dolore durato anni"

In tv con diversi programmi e adesso anche in libreria con il libro Che cosa vi siete persi edito da Rizzoli: di questa nuova veste di scrittore, ma anche della sua vita privata Gerry Scotti parla nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi in cui accenna alle pagine di un testo che racconta di sé. Tra gli argomenti, oltre al caso Giambruno, anche quello del matrimonio con la moglie Patrizia Grosso finito nel 2009, causa di una grande sofferenza che lo indusse a dire "me ne vergogno" nonostante fosse stato lui a essere lasciato.

"Ho sofferto molto", ammette oggi: "Torno ai miei genitori: da loro ho appreso che non c'è nulla di più sacro della famiglia, ancor più della religione, dello Stato e della patria. È nel mio dna. E che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni. Non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo. Nel tempo sono riuscito a costruire un rapporto così profondo con lui che ha chiamato la sua prima figlia Virginia e io all'anagrafe sono Virginio Scotti". Durante l'intervista non ha trattenuto la commozione, un'emozione che anche in tv non ha mai nascosto. "Sono contento perché piango quasi sempre di felicità", ha detto a questo proposito: "Dopo aver provato paura per la mia vita, mi sono ripromesso di risolvere qualsiasi ruggine, grande e piccola. Ho perdonato tutti, anche chi avrebbe dovuto chiedermi scusa. Non sa quanto stia meglio. Sono leggero come una piuma". Tra le confidenze di Scotti anche quella sulle proprie origini, circostanza che l'aiuta a mantenersi in contatto con la realtà: "I miei amici sono ancora quelli del liceo e della periferia, mi hanno tenuto con i piedi per terra, non dimentico mai da dove vengo. Poi c'è la famiglia che ho costruito: mio figlio Edoardo, la mia compagna Gabriella e i suoi figli, che sono cresciuti con noi e sono un po' anche miei, mi hanno riportato ai bisogni reali e quotidiani. Essere padre ti tiene saldo al suolo. Ora mi diverto a fare il nonno di Virginia e Pietro, i miei nipotini".

Con Gabriella Perino Gerry Scotti è felice da 12 anni. Si sono conosciuti grazie ai loro figli, compagni di scuola e da quel momento non si sono mai più lasciati. Le nozze, però, non sono tra i programmi. "Sono rimasto scottato. Associo il matrimonio a una profonda amarezza e alla burocrazia. Non è l'approccio giusto. L'amore c'è, il resto può aspettare", dice ancora il conduttore mai coinvolto in un pettegolezzo, una notizia di gossip sulla sua vita privata. "Sono un privilegiato e apprezzo la bellezza ma, non me ne vogliano le signore dello spettacolo, sono sempre stato attratto da donne semplici, l'impiegata, la commessa, ragazze che assomigliano al Gerry Scotti che descrivo nel libro".

L'infanzia di Gerry Scotti

Su Oggi Gerry Scotti parla anche della sua infanzia. "Sono nato in campagna, sul tavolo della cucina, a Camporinaldo, Pavia, e dopo che ci siamo trasferiti a Milano, ho trascorso là ogni estate sino ai 17 anni. Sono state le vacanze più belle, con i miei cugini e gli amici di una vita" ricorda ancora: "Mio papà portava me e la mamma una settimana al mare, lui tornava indietro, così spendevamo meno di pensione. Si è sempre comprato macchine usate “ma tenute bene”, la Fiat 500 Topolino poi la 600 e la 850. Ne andava fierissimo, come della sua moto Gilera Giubileo 150. La domenica andavamo lungo i canali con la spugna, io sedevo sullo sgabellino da campeggio ad ascoltare le partite alla radio, lui “lavava” la macchina. Da una famiglia così semplice, sono venuto fuori così".