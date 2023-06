Gerry Scotti ironizza su Fedez e Luis Sal: "Ecco ciò che rimane del muschio selvaggio" (video)

È già nella storia dei social il video con cui Luis Sal ha replicato a Fedez sulla sua "sparizione" dal podcast Muschio Selvaggio. "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato" è la battuta che continua a essere citata in ogni tipo di situazione da chiunque voglia riferirsi al video di Youtube più visto degli ultimi tempi e, tra loro, ecco arrivare anche Gerry Scotti che nelle scorse ore è tornato sulla questione dei due ex amici e colleghi.

Il conduttore di Canale 5 ha così dedicato un video TikTok all'arcinota lite che ha monopolizzato per giorni gli argomenti social. Ripreso davanti a una pianta: "Brutto da dirsi, ma è ciò che rimane del muschio selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i gironi ma se ne sta andando" dice Gerry, per poi concludere la frase con un verso di dispiacere. A completare la clip il commento: "Non ditelo alla mamma (e soprattutto non ditelo all'avvocato)".

Migliaia i follower che hanno apprezzato moltissimo l'ironia del volto noto di Canale 5, lui stesso ospite del podcast Muschio Selvaggio nella puntata che divenne particolarmente popolare per la domanda che gli rivolse Fedez: "Chi cazz* è Strehler raga?", chiese il rapper a un basito Scotti che gli spiegò si trattasse di"uno dei più grandi registi e attori di teatro italiani".