Gerry Scotti innamorato, le (rare) foto in barca con la fidanzata Gabriella

Riesce a custodire così gelosamente la sua vita privata che quando escono scatti insieme alla compagna fanno subito notizia. Stiamo parlando di Gerry Scotti, tra i conduttori più riservati del piccolo schermo, protagonista di un servizio fotografico in barca al largo della Costa Azzurra insieme alla sua Gabriella Perino. Una gita, quella della coppia, che ha attirato da subito i paparazzi del settimanale Chi.

Due cuori ed un gommone per Gerry e fidanzata, sorridenti e complici come al primo appuntamento, che si rilassano in vista dei nuovi impegni professionali a settembre. Per il presentatore, infatti, sarà un autunno di fuoco: non solo il ritorno al timone del game show preserale 'Caduta Libera', ma anche protagonista delle prime serate di 'Tu si que vales' e 'Chi vuol essere milionario'.

Gerry e Gabriella fanno coppia dal 2004. Ad unirli un vissuto molto simile: quando si sono incontrati, infatti, entrambi arrivavano dalla rottura di relazioni importanti, da cui hanno avuto i figli (rispettivamente due lei e uno lui, Edoardo, nato dal matrimonio con l'ex moglie Patrizia Grosso). Ormai inseparabili, oggi vivono a Milano, in un lussuoso appartamento del centro, tranne in estate, quando si ritagliano romantiche fughe d'amore in mezzo al mare.

