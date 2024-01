Gerry Scotti nonno innamorato: le rare foto insieme al figlio, la nuora e i nipoti

Gerry Scotti nonno premuroso. Il settimanale Chi è riuscito a paparazzare l'amato conduttore di Mediaset in compagnia dei nipotini, Pietro e Virginia, e del figlio Edoardo, 31 anni. Sono immagini rarissime in quanto Gerry non condivide quasi mai gli scatti insieme al figlio e men che meno con i nipoti. Virginia, che ha tre anni, è una "birba" e con lei che è un po' più grande, Pietro non ha neanche un anno, Gerry non ce la fa proprio a non condividere qualche scatto sui social, pochissimi s'intende, in cui la tiene per mano o ci gioca (ma in cui la piccola è sempre e solo di spalle).

Da quando è nonno Gerry però è stato paparazzato in più di un'occasione. Lui che si è sempre fatto vedere poco in giro, in quanto è molto riservato, è stato visto dai fotografi passeggiare nel centro di Milano per fare colazione con il figlio, la nuora Ginevra Piola, 32 anni, i due piccoli di casa e anche il loro cane, saldamente tenuto al guinzaglio da Virginia. La colazione è stata un po' interrotta dalle persone che riconoscevano Scotti, ma nonostante qualche chiacchiera e foto, Gerry si è dedicato totalmente alla piccola Virginia che è una forza della natura. Una piccola conduttrice in erba che ha catalizzato l'attenzione di chi era in prossimità del loro tavolo, chissà se seguirà le orme del nonno. Lei non è mai stata ferma: si è alzata in piedi sulla sedia e si è lanciata al collo del nonno per abbracciarlo. I due si sono coccolati amorevolmente, quale migliore inizio di giornata.