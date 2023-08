Gerry Scotti pubblica una rara foto della nipotina: la dedica è dolcissima

È un momento d'oro per Gerry Scotti, sia dal punto di vista professionale che umano. Mentre Mediaset, azienda di cui è ormai volto storico da trent'anni, premia la sua professionalità col raddoppio degli impegni lavorativi (condurrà il ritorno della "Ruota della Fortuna" e quello di "Io canto Generation", oltre che l'ormai inossidabile preserale "Caduta Libera", ndr), il conduttore si gode la sua estate da nonno accanto ai due nipotini, avuti dal figlio Edoardo Scotti. E, proprio per celebrare la sua famiglia, decide di fare uno strappo alla regola della sua riservatezza - proverbiale è la sua privacy - e condivide una tenera foto di Virginia, due anni e mezzo e oggi sorellina maggiore di Pietro, nato a gennaio.

Immersi nel blu del mare di una località sconosciuta, il conduttore si immortala mentre lancia in acqua la piccolina, in un momento di grande gioia. Una piscina a picco sulla costa in cui la bimba si tuffa munita di braccioli e del supporto del nonno. "Isn't she lovely?", scrive lui nella didascalia, ovvero "Non è adorabile?". Un mestiere, quello di nonno, con cui finalmente ha preso dimestichezza, dopo le premurose esitazioni dell'inizio: "All'inizio avevo una paura terribile a tenerla in braccio, nemmeno con mio figlio ero così imbranato", ha confidato in passato. Ma a dargli la giusta sicurezza ci ha pensato l'amore, che non sbaglia mai. Oggi quella di Gerry è infatti meravigliosa famiglia allargata: impegnato con Gabriella Perino, architetta estranea al mondo dello spettacolo, Scotti ha avuto Edoardo dalla prima moglie Patrizia Grosso, sposata nel 1991 e da cui ha divorziato nel 2009. Ma la collaborazione reciproca non ha lasciato spazio ai rancori che sono soliti seguire un divorzio. E l'orgoglio del presentatore lo racconta, giorno dopo giorno.