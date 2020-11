Coronavirus, Gerry Scotti racconta i giorni in ospedale: "Io, arrivato all'anticamera della terapia intensiva. È stata dura"

Dopo aver trascorso alcuni giorni in ospedale a causa del coronavirus, Gerry Scotti affida ai microfoni di Radio Deejay alcune considerazioni seguite al ritorno a casa avvenuto ieri sera. La voce è sollevata e permette ai telespettatori di tirare un sospiro di sollievo dopo l'allarme sul presunto ricovero in terapia intensiva (presto smentito) del conduttore.

Gerry Scotti dopo il coronavirus: "Ora Natale con la mia nipotina"

Intervistato da Linus e Nicola Savino, Gerry appare più in forma che mai e guarda al futuro. Prossimo obiettivo? "Riuscire a partecipare alla finale di Tu Si Que Vales, se mi negativizzo", il varietà del sabato sera di cui è giudice insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Ma c'è spazio anche per il privato. Già perché presto Scotti diventerà per la prima volta nonno grazie al figlio Edoardo. "Mi godrò le vacanze di Natale e la nipotina che arriva", aggiunge emozionato.

Spazio poi al racconto dell'esperienza in ospedale. Un racconto che è privo dei fronzoli della retorica ma lucido della sua esposizione. "Io so che ci ascoltano tanti di quelli che stanno combattento lo stesso problema e che ci lavorano - dice - Sappiate che non vogliono essere chiamati eroi. Sono persone, ragazzi e ragazze che cercano di fare il loro lavoro bene. E io li ho visti far bene il loro lavoro".

E ancora: "In ospedale ti devi fidare e non ti devi spaventare perché è un ambiente duro. Sono stato ricoverato 13 giorni e sono arrivato fino all’anticamera della terapia intensiva dove sono rimasto per 36 ore e per fortuna non ne ho avuto bisogno"

L'esperienza in ospedale

Scotti è stato dimesso ieri dopo alcuni giorni di ricovero. La positività al coronavirus è arrivata il 26 ottobre e, dopo aver trascorso alcuni giorni in isolamento a casa, ha deciso di recarsi nella struttura ospedaliera poiché vedeva la febbre aumentare. Le sue condizioni, però, non sono mai state critiche. "Non dimenticherò mai chi ha combattuto il coronavirus insieme a me", ha scritto ieri su Instagram subito dopo le dimissioni.

