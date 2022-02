Gerry Scotti in versione nonno: la prima foto con la nipotina fa il pieno di like

Sempre molto riservato circa il suo privato, poco fa Gerry Scotti ha fatto uno strappo alla personale regola social pubblicando una foto che in un’ora circa ha superato i 55mila like. Protagonisti dello scatto sono lui e Virginia, la nipotina nata poco più di un anno fa dall’amore del figlio Edoardo Scotti per la moglie Ginevra Piola. “I primi passi di Virginia! Queste sono le vere gioie nella vita” si legge a corredo della foto che mostrano il conduttore di Canale 5 nell’eccezionale versione nonno, a passeggio con la bimba che tiene per la manina.

Edoardo è l'unico figlio di Gerry Scotti, nato dal matrimonio con Patrizia Grosso, sua moglie dal 1991 al 2009. Oggi il timoniere dello Show dei record è infatti legato ad un'altra donna, Gabriella Perino, con cui fa coppia dal 2011. La piccola Virginia eredita il nome del nonno, dal momento che il vero nome di Gerry è proprio Virginio. “Ho solo un cruccio però - ha confidato di recente a proposito della nipotina - Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”. E tra le decine di commenti arrivati in calce alla foto ecco anche quello della nuora Ginevra: “Super nonno” scrive la mamma della piccola, accompagnando con tre cuori un’esclamazione che trova d’accordo i fan del presentatore tra i più amati della tv.