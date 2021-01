Gerry Scotti è diventato nonno per la prima volta (in gran segreto)

Gerry Scotti nonno... in gran segreto. E' nata il 15 dicembre la prima nipote del conduttore, che nelle settimane precedenti aveva rivelato tutta la sua gioia di fronte al lieto evento pur mantenendo massimo riserbo sulla questione come è nel suo stile discreto. A rivelarlo, infatti, non è il diretto interessato bensì il settimanale Gente attraverso un post pubblicato su Instagram. La piccola si chiama Virginia ed è figlia di Edoardo Scotti e della moglie Ginevra Piola.

Edoardo è l'unico figlio di Gerry Scotti, nato dal matrimonio con Patrizia Grosso, sua moglie dal 1991 al 2009. Oggi il timoniere dello Show dei record è infatti legato ad un'altra donna, Gabriella Perino, con cui fa coppia dal 2011. Una curiosità? La piccola Ginevra eredita il nome del nonno, dal momento che il vero nome di Gerry è proprio Virginio. "Ho solo un cruccio però - ha confidato di recente a proposito della nipotina - Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo". La voglia di godersi la nuova arrivata, insomma, è tanta.

Un momento di gioia dopo i difficili mesi che il presentatore si è lasciato alle spalle, segnati dal ricovero a causa del Covid. Già perché a dicembre Gerry è stato ricoverato dopo esser stato contagiato, tanto da finire "ad un passo dalla terapia intensiva", come dichiarato da lui stesso. Un'esperienza che lo ha portato a vivere con occhi diversi le festività natalizie. "Il mio Natale è sempre stato molto casalingo, senza grandi stranezze. Non cambierà molto, ma quest’anno aspetto l’arrivo della mia nipotina", ha dichiarato. Ed ha aggiunto: "Sentirò il peso del Natale per tutti quelli che non lo staranno vivendo".