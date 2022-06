"Gerry Scotti nonno bis": l'indiscrezione

Gerry Scotti è uno dei conduttori televisivi più amati, il 9 ottobre del 2020 annunciò che suo figlio e la moglie stavano aspettando una bambina che è poi nata il 15 dicembre 2020. Una grandissima gioia, ma anche una sfida non indifferente, infatti Scotti sui social ha amesso di star vivendo una nuova fase della sua vita e che trae ispirazione guardando gli altri nonni. Dopo pochi mesi la gioia potrebbe diventare doppia. Secondo il settimanale Oggi in casa Scotti presto potrebbe tornare la cicogna.

"In questi ultimi giorni - si legge sul settimanale - il conduttore è al settimo cielo per una ragione privata. Quale? A Pavia, la città in cui vive, gira voce che il suo unico e amato figlio Edoardo lo renderà nonno per la seconda volta". Ancora nulla di certo e Scotti, 65 anni, non è propenso a commentare il gossip, però se la notizia fosse vera sarebbe una gioia per il conduttore Mediase.