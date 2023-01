Gerry Scotti è diventato nonno per la seconda volta: la gioia del conduttore

Gerry Scotti è diventato nonno bis. L'amato conduttore Mediaset ha riferito la bellissima notizia condividendo un video su Instagram in cui annuncia la nascita del piccolo Pietro. Era impegnato con le prove dello Show dei record e infatti il video che ha condiviso nelle storie non mostra nè lui nè il nuovo arrivato in famiglia Scotti ma la scenografia allestita per permettere le riprese del programma. E in voice over si può ascoltare Scotti che racconta: "Mentre stiamo registrando le prove dello show dei record esattamente alle 18:10 del 10 gennaio 2023 è nato mio nipote Pietro".

L'emozione nella sua voce è ben riconoscibile e infatti il conduttore non aveva mai nascosto il desiderio di avere altri nipoti e il figlio Edoardo, se così si può dire, lo ha accontentato.

La prima nipotina, Virginia, è nata nel 2020 ma Scotti, per preservare la privacy del figlio e della sua famiglia, ha condiviso sui social pochissimi scatti con la piccola e se lei era presente non era mai riconoscibile. Edoardo Scotti è nato nel 1992 dall'amore di Gerry Scotti con la sua prima moglie, Patrizia Grosso, sposata nel 1991 e dalla quale ha divorziato nel 2009. Da anni il conduttore è impegnato con Gabriella Perino, la signora ha due figli e con loro Gery ha un rapporto splendido: loro lo considerano una figura di grande riferimento.