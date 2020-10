Gerry Scotti diventa nonno: “Mio figlio Edoardo e sua moglie aspettano una femminuccia”

“Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò il nonno”: Gerry Scotti annuncia così, sabato 10 ottobre nel salotto di Verissimo su Canale 5, che diventerà presto nonno. Ai microfoni del talk show confida: “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio”.

A Silvia Toffanin che gli chiede come Edoardo gli abbia dato la bella notizia, Gerry risponde: “Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro”. Poi aggiunge: “Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”.

Gerry Scotti diventa nonno: il figlio e sua moglie aspettano una femminuccia

Se sarà il nonno di un nipotino o di una nipotina, Gerry Scotti emozionato risponde: “Sarà una femminuccia”, ma per ora resta top secret il nome: “Faranno loro”, commenta. Infine, su che tipo di nonno sarà il noto conduttore non ha dubbi: “Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”.

Chi è Edoardo Scotti, figlio di Gerry Scotti

Edoardo è l'unico figlio di Gerry Scotti, nato dal matrimonio con Patrizia Grosso, sua moglie dal 1991 al 2009. Ad aprile 2019 Edoardo ha avuto un brutto incidente stradale che ha destato molta preoccupazione nel conduttore: “È stata la paura più grande della mia vita ma, fortunatamente, l’operazione è andata bene e mio figlio è in ripresa”, raccontò allora Gerry. Il pubblico televisivo ha conosciuto Edoardo grazie al programma condotto dal padre “Lo Show dei Record”, dove ha partecipato nelle vesti di inviato speciale.