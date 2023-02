Gerry Scotti pungente come non mai: "Dopo 40 anni di tv sono realizzato, al contrario di molti miei colleghi"

Il suo vero nome è Virgino ma tutti lo chiamano Gerry ed è uno dei volti più storici della tv italiana. Conduttore di quiz, show, programmi in prima serata, Gerry Scotti domina il piccolo schermo della tv dal 1983, quando, dal dietro le quinte della radio è passato davanti alle telecamere della televisione. Un successo, quello di Gerry, arrivato dopo tanta gavetta e grazie alla sua spontaneità che l'ha fatto subito entrare nel cuore del pubblico e restarci per ben 40 anni.

Dall'intrattenimento per i bambini a quello per i grandi fino al quiz show che è stato il suo format più distintivo, Gerry è ancora oggi un grande volto della tv italiana e, per raccontare qualcosa in più di se stesso, oltre che per presentare la sua nuova edizione de Lo show dei record, è stato ospite a Verissimo dove ha svelato nuovi dettagli sul suo passato e ha anche lanciato una bella frecciatina. A chi?

Gerry, infatti, anche se siamo soliti vederlo ridere e scherzare, ha esordito con una battuta un po' pungente e inaspettata rivolta ai suoi colleghi conduttori: "Io sono un conduttore realizzato, al contrario di molti miei colleghi". Una frase che non è passata inosservata anche se non si è ben capito a chi si rivolgesse il 67enne.

"Io sono realizzato ma gli altri no - ha dichiarato Gerry -. Me ne accorgo confrontandomi con tutte le persone che non sono realizzate e siccome tu ne incontri tante qui, tanti miei colleghi che non sono realizzati, che hanno dentro qualcosa ancora da realizzare, io invece mi sento assolutamente realizzato. Sia dal punto di vista lavorativo che personale".

Un commento che ha portato il pubblico subito a cercare di capire a chi si riferisse il nonno bis che, poi, durante l'intervista si è anche commosso ricordando la scomparsa dei suoi genitori avvenuta all'improvviso e a poca distanza l'una dall'altra.