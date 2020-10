Gerry Scotti e Rudy Zerbi coinquilini: "Viviamo insieme, finalmente ci siamo decisi a dirlo"

Gerry Scotti e Rudy Zerbi sono amici per la pelle. Giudici fianco a fianco di ‘Tu si que vales’, sono stati ospiti dai Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, per parlare proprio della loro esperienza insieme a Maria De Filippi e Teo Mamuccari il sabato sera su Canale 5 e della loro amicizia.

I due, tra una chiacchiera e l’altra, mostrano ancora una volta un grande affiatamento e hanno rivelato a una sorpresa Silvia Toffanin di condividere un paio di volte a settimana la stessa casa a Roma, durante le registrazioni di ‘Tu si que vales’.

Gerry Scotti e Rudy Zerbi raccontano la convivenza a Roma

“Abbiamo le nostre camerette, condividiamo la sala dove guardiamo la televisione, la cucina”, dice Scotti. Zerbi cucina e lava i piatti, Scotti passa l’aspirapolvere, da bravi coinquilini.

“Lui russa un po’ però”, ammette Zerbi. “Dormiamo in un due camerette diverse. La mia si riconosce dalla porta del Milan, la sua è dell’Inter. Finalmente ci siamo decisi a dirlo”, racconta Scotti, che poi stuzzica scherzosamente il coinquilino: “Ho raccontato questa cosa della casa perché sono tre mesi che non mi dai la tua parte di affitto”. E puntuale arriva la replica di Zerbi: “Vabbè, io però faccio i lavori in casa, tu invece non fai niente, quindi bilanciamo”.