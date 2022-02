Gerry Scotti, forse a Sanremo 2023 poi parla di due colleghi: "Sono umili, a differenza di molti"

Il segreto di Gerry Scotti? Il sapersi accontentare. Sembra quasi impossibile pensare che sia vero, soprattutto se a dirlo è uno dei conduttori con all'attivo un così grande numero di programmi di successo. In occasione del suo ritorno in tv al timone dello Show dei record, Scotti ha parlato della sua vita e della carriera in un'intervista al settimanale Chi.

Scotti e il successo costruito con le sue mani

Divertirsi lavorando è il segreto per essere felice "Se una cosa ti piace, non ti pesa". "Mio nonno era un contadino, mia mamma veniva da una famiglia di panettieri, sono stato proiettato nella Milano degli anni '60 perché papà voleva lasciare la terra per vivere in città e offrirci nuove possibilità. Lavorava nelle rotative del Corriere della Sera e ha respirato piombo per anni, quelli che lavoravano con lui non sono arrivati alla pensione. Trovarmi, attraverso piacevoli percorsi radiofonici e televisivi, sulla vetta di una piramide socio-economica, mi rende fiero. Quando ero bambino andavo a giocare in viale Zara, mai avrei immaginato di diventare Gerry Scotti. Ma non ci sono solo grandi record legati ai numeri, ci sono traguardi che ognuno può inseguire: smettere di fumare, perdere dieci chili, fare un corso in tarda età, prendersi una licenza o un brevetto".

Gerry Scotti, il Festival di Sanremo, Amadeus e Conti

Scotti è l'unico ragazzo di Radio Deejay a non essere andato a Sanremo ospite di Amadeus. Fiorello, Nicola Savino, Jovanotti, ci sono stati, ma Gerry no. "Sono l'unico? Anche questo è un record. Due anni fa ci sarei andato ma stavo registrando Chi vuol essere milionario? in Polonia e non potevo". Se Amadeus condurrà il Festival anche il prossimo anno Gerry ha promesso di andare: "A questo punto, per augurare a Amdeus di fare ancora Sanremo, dico di sì".

Scotti nel 2015 ha ricevuto dal Guiness World Records il riconoscimento per aver condotto il maggior numero di puntate di Chi vuole essere milionario? al mondo, ma il record che vorrebbe accaparrarsi è quello di scendere in campo con il Milan e diventare il giocatore più anziano della storia della squadra: "Poi farei entrare al mio posto Ibrahimovic che non è tanto lontano da me come età".

Tornando a parlare di Sanremo e dell'arte di accontentarsi, il conduttore ha un'idea ben precisa su due suoi colleghi: "Ho scelto la strada della normalità, il mio record è quello di non sbandierare una presunta superiorità che altri, invece, fanno trapelare. Anche Carlo Conti ha scelto questa strada e, forse, il segreto di Amadeus e del suo Sanremo è proprio la sua grande normalità, il non sentirsi superiore".