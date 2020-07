Gerry Scotti con le stampelle e la gamba ingessata a 'Tu sì que vales': il video di Belen

Cosa sarà successo a Gerry Scotti? Nelle storie pubblicate da Belen Rodriguez il conduttore è apparso con un vistoso tutore alla gamba e un paio di stampelle nel backstage di ‘Tu sì que vales’, programma di cui in questi giorni sono in corso le registrazioni. “Gerry fai un saluto a tutti”, è l’esortazione che arriva dalla showgirl al giudice della trasmissione di Canale 5 che, con la consueta ironia che lo contraddistingue, le risponde: “Ciao, mi raccomando... in gamba eh!”.

Nessun ulteriore dettaglio sulle cause di quello che pare un infortunio è stato svelato nel corso delle riprese social di Belen che ha anche documentato le comode calzature della giudice popolare dello show Sabrina Ferilli e i sorrisi dei colleghi presentatori Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

‘Tu si que vales’ andrà in onda il prossimo settembre. In giuria, oltre a Gerry Scotti, ritroveremo Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari.

(Di seguito le storie Instagram di Belen)

