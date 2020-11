Gerry Scotti torna a casa: "Non dimenticherò chi ha combattuto con me il coronavirus"

Nei giorni scorsi si era parlato di un ricovero in terapia intensiva (presto smentito) per il conduttore, che oggi può finalmente dire di aver vinto la battaglia contro il covid

"A casa, finalmente". Comincia così il post con cui Gerry Scotti, 64 anni, annuncia ai fan il ritorno a casa dopo il ricovero per coronavirus.Il conduttore ci tiene così a rassicurare i telespettatori dopo le notizie allarmanti sul suo conto circolate nei giorni scorsi, legate ad un presunto ricovero in terapia intensiva.

Gerry Scotti torna a casa

Un selfie allo specchio e il seguente messaggio: "Grazie a tutti voi - scrive Gerry - al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò".

La battaglia contro il coronavirus

Positivo dal 26 ottobre, Scotti non è mai stato in terapia intensiva, ma ha preferito recarsi spontaneamente in ospedale dopo aver visto peggiorare le sue condizioni. Ad anticipare il ritorno a casa, è stata ieri Mara Venier, che durante l'ultima puntata di Domenica In aveva spiegato di aver ricevuto un sms rassicurante dal conduttore.

"Il decorso di Gerry - aveva spiegato invece il suo ufficio stampa - è stato a grandi linee simile a quello di Carlo Conti. È stato ricoverato perché ha preso il Covid in maniera abbastanza tosta ma non è mai stato a rischio. Aveva soprattutto una febbre che non riusciva a debellare. Per questo ha deciso di farsi ricoverare. Pensava di scamparla, poi però ha visto che la febbre – che non era un febbrone – senza Tachipirina tendeva a risalire e si è preoccupato". Ed oggi finalmente può tirare un sospiro di sollievo.