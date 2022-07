Gessica Notaro torna a nuotare con i delfini: "Una delle emozioni più grandi della vita"

Dopo 12 anni Gessica Notaro è tornata tra i delfini nel parco acquatico d'Oltremare di Riccione. Un'emozione immensa per la showgirl, sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato nel 2017 e ora pronta a rivivere la gioia di quella passione che era diventata un lavoro. L'occasione è stata la Notte Rosa 2022 nei parchi Costa Edutainment della Romagna: "Ho iniziato a lavorare a Oltremare nel 2010. In questi 12 anni sono visibilmente cambiata ma ai delfini non interessa. Per loro sono sempre la stessa Gessica: la Gessica di prima, la Gessica di oggi. Ed è per questo che ho deciso di ripartire da qui", ha detto.

L'emozione di Gessica Notaro

"Quando ero piccola mi dicevano che la bellezza sta nell’anima. Io credo che la vera bellezza sta nella nostra energia. Ed è proprio grazie a questa energia che riusciamo a instaurare relazioni umane. Anche quelle con i nostri amici animali che a differenza nostra non sono dotati dell’uso della parola" ha sottolineato Gessica Notaro che in questi anni ha dovuto affrontare tante sofferenze fisiche e psicologiche per riprendere in mano la sua vita devastata dalla violenza subita. E ancora: "Nonostante comunichino con un linguaggio non verbale, riescono forse a capirsi meglio di noi. E ogni giorno ci ricordano l’importanza di valori come amicizia, affetto, amore, rispetto. Cose che a volte noi umani dimentichiamo. Forse perché siamo troppo occupati a giudicare il prossimo" ha aggiunto parlando dei suoi amici animali.

Una ripartenza che ha commosso non solo lei ma anche il pubblico: tante le famiglie arrivate appositamente da tutta Italia per conoscerla e raccontare quanto Gessica sia stata un punto di riferimento, simbolo di forza e coraggio. "Oggi sono più emozionata di quando sono salita sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo - ha aggiunto - Per me tornare a Oltremare, insieme ai miei amici addestratori, è qualcosa di unico. Loro sono sempre stati come una famiglia: ci sono sempre stati, anche nei momenti difficili. Se sono diventata quello che sono oggi è anche merito di queste persone, con le quali ho trascorso diversi anni della mia vita". E sui social la raccolta di foto che la ritraggono con i suoi amati delfini sono state accompagnate dalla dedica più commossa: "Tornare a casa. Una delle emozioni più grandi della vita. Solo grazie".