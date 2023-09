La rinascita di Gessica Notaro: oggi ha sposato Filippo Bologni. Le foto del matrimonio da favola

Gessica Notaro e Filippo Bologni hanno detto sì. Le nozze oggi, lunedì 18 settembre, alla Reggia di Venaria, uno dei luoghi più romantici nel torinese, scelto in precedenza anche dall'ex miss Italia Cristina Chiabotto e Marco Roscio.

500 gli invitati, tra cui Alena Seredova e il marito Alessandro Nasi, giunti per celebrare l'unione della coppia che si è innamorata nel 2019, a Fieracavalli, a Verona. Filippo Bologni, 29 anni, talento italiano e mondiale del salto a ostacoli con i cavalli e Gessica Notaro, 33 anni, la showgirl riminese che dopo essere stata aggredita nel 2017 dal suo ex con l’acido, che le sfregiò il volto è attualmente impegnata in prima linea per aiutare tante ragazze a reagire alle violenze subite, hanno avuto il classico colpo di fulmine, tanto che lei ha detto immediatamente sì alla proposta di nozze, nel 2022, sempre in occasione di Fieracavalli Verona.

La sposa ha voluto anche in questa occasione Federico Fashion Style (Federico Lauri), il famoso parrucchiere dei vip che conobbe in occasione di Sanremo 2020 quando sul palco dell'Ariston cantò, fuori-gara, insieme ad Antonio Maggio, "La faccia e il cuore", un brano di Ermal Meta per combattere la violenza sulle donne. Una canzone che celebrò anche la sua rinascita. Come make-up artist ha voluto Orazio Tomarchio di La Truccheria Cherie.

Gessica Notaro, insieme al marito Filippo Bologni, ha chiesto agli invitati di non avere regali, ma piuttosto una donazione benefica a favore delle donne vittime di violenza. Per celebrare questo matrimonio da favola, organizzato nei dettagli dalla wedding planner Silvia Bettini, dopo la promessa d'amore, inizierà la festa, alla quale non mancherà una grande torta nuziale, realizzata dal pasticcere torinese Luca Montersino. Poi gli sposi continueranno a godersi l'ospitalità dell'Hotel Cascina di Corte, la dimora storica dal fascino romantico dove hanno soggiornato in questi giorni.

La storia di Gessica Notaro

Quella di Gessica Notaro è una vera e propria storia di rinascita. Diventata nota alle cronache a seguito di un'aggressione con l'acido subita dall'ex, negli anni è diventata attivista, sempre in prima linea per combattere la violenza sulle donne. L'amore, quello vero, ha saputo curare ogni ferita e oggi ha detto sì al suo Filippo, nell'abbraccio di tutta Italia.