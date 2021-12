La foto "troppo nuda" di Gessica Notaro. Lei risponde alle critiche

Una vera e propria lezione quella di Gessica Notaro, che non ha lasciato correre le critiche gratuite a proposito del suo ultimo scatto in intimo su Facebook, finito al centro della polemica perché troppo sexy. "Secondo la gente sciocca una vittima di violenza non puo' essere sexy e femmina", scrive il volto tv, portavoce della battaglia in favore dei diritti delle donne dopo l'aggressione con l'acido subita dall'ex ormai cinque anni fa. "E siccome non posso essere doppiamente vittima a causa della vostra stupidità ho deciso che è ora che anche io mi mostri come desidero farlo, come tutte le altre ragazze di 30 anni", prosegue.

E' stata una donna a muovere critiche a Jessica, che stavolta ha deciso di non passarci sopra. "Hai bisogno di stare mezza nuda? Perché? Prima lo facevi? No. Perché non eri famosa...", ha scritto l'utente. E Gessica ha risposto: "A dire la verità quando non ero famosa pubblicavo foto molto più sensuali di questa. E' stato proprio il Mio fidanzato ad incoraggiarmi. Detto ciò, con questo commento mi hai dato lo spunto di pubblicare anche le foto vecchie di quando non ero famosa ma facevo la modella ed ero molto più nuda di così presto lo farò".

Quindi l'epilogo: "Se la cosa ti da fastidio di consiglio di smettere di seguirmi".

Chi è il fidanzato Filippo

Il fidanzato a cui Gessica fa riferimento è Filippo Bologni, carabiniere e campione di equitazione con cui è uscita allo scoperto proprio nel Natale dell'anno scorso. Lui, atleta di professione, è campione nel salto ad ostacoli, dove è arrivato a vincere sei volte il campionato italiano. Ma il premio più bello è la sua Gessica, con la quale condivide scatti sul suo profilo personale. Una passione, quella dei cavalli, che nel tempo ha tramandato anche all'ex concorrente di Ballando con le stelle, come raccontano le numerose fotografi scattate in maneggio.