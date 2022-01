Incidente durante una medicazione, Gessica Notaro: "Sto molto male, inutile fingere"

E' diventata un simbolo di rinascita e coraggio, Gessica Notaro, motivo per cui decide di non nascondere anche i momenti di dolore del suo percorso di risalita intrapreso dopo l'aggresione con l'acido subita dall'ex. E' quanto fatto nella mattinata di oggi, quando l'influencer ha condiviso un post in cui ringrazia tutti per l'affetto mostrato all'indomani dell'ennesima operazione, ma ammette di vivere ore di forte dolore a causa di un incidente nella medicazione al viso.

Proprio ieri Gessica, forte di tutta la genuinità che la contraddistingue, ha condiviso un video in cui si mostrava sotto i ferri mentre un chirurgo interveniva sul suo volto. Tanti i messaggi di sostegno da parte dei follower, arrivati a migliaia. Oggi lo sfogo: "Ragazzi mi stanno arrivando le vostre migliaia di messaggi che apprezzo tantissimo - scrive Gessica - Vi ringrazio, ma la verità è che oggi sto veramente male, non posso fingere che vada tutto bene".

E ancora: "Purtroppo - si legge - ho avuto un piccolo incidente durante la medicazione che mi sono fatta stamattina e adesso ne pago le dure conseguenze. Mi farò viva appena me la sento. Grazie ancora a tutti".

"Voglio la svolta". Al suo fianco il fidanzato Filippo

A cinque anni dall'aggressione che le ha cambiato la vita, quella del 10 gennaio del 2017 ad opera di Edson Tavares, Gessica ha spiegato di cercare in questo anno, "l'anno della svolta". Da sempre si sta sottoponendo a tutti gli interventi necessari per ritrovare i lineamenti del viso stravolti dall'acido: non si è mai arresa, ha sempre combattuto la sua battaglia con enorme positività, divenendo un vero e proprio esempio di vita. positività incredibile. "Cosa voglio da questo 2022? La svolta - ha scritto all'inizio dell'anno - Voglio la svolta. E in un qualche modo, doloroso o meno, io la avrò". Al suo fianco c'è ormai da qualche tempo il fidanzato Filippo Bologni, sportivo con la passione per l'equitazione e giovane carabiniere. Anche nei momenti più difficili, negli incidenti di percorso come quello di questi giorni.