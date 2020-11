Gessica Notaro, domani l'ultima udienza: "Non so se mi presenterò, per me è molto dura"

"Deciderò domani se essere presente o meno. Per me è ancora molto dura" così Gessica Notaro ha commentato l'udienza in Cassazione di domani, 16 novembre, a Live non è la D'Urso. Era il 10 gennaio del 2017 quando l'ex fidanzato Edson Tavares la sfregiò con l'acido davanti casa. Da quel giorno Notaro non ha mai smesso di lottare per riconquistare la sua vita e per trovare giustizia. Tavares in appello è stato condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per l'aggressione e per stalking.

I giudici domani si riuniranno per esaminare il ricorso presentato da Tavares. "Cambierà la mia vita. Lui ha il sacrosanto diritto di difendersi, ma io confido nella giustizia - ha aggiunto Notaro -. La sentenza finale sta per arrivare e sono contenta che tutto questo finirà". La showgirl ha anche confidato che ancora oggi le vengono degli attacchi di panico se qualcuno le arriva all'improvviso dalla sinistra "da quella parte è avvenuta l'aggressione".

Chi è Gessica Notaro

Gessica Notaro è nata il 27 dicembre 1989, ha partecipato a Miss Romagna a 17 anni nel 2007, ha poi partecipato a programmi come "Quelli che.." a "Ciao Darwin". Studia e diventa addestratrice di delfini per poi studiare canto e danza. A cambiarle per sempre la vita Diventa addestratrice di delfini e si specializza nel canto e nel ballo. Nel 2017 cambia la sua vita dopo che il suo ex, Edson Tavares, la aggredisce con dell'acido. Seguono mesi di riabilitazione, operazioni chirurgiche e tanta sofferenza. Piano piano la rinascita, la partecipazione a molti programmi (Ballando con le stelle, Pomeriggio Cinque...) e la ricerca della giustizia e della verità. Gessica, insieme ad altre donne vittime di aggressioni, è attiva per la lotta contro la violenza sulle donne.