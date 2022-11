Giornata contro la violenza, Gessica Notaro contro la retorica: "Nessuna intervista, lascio agli altri le chiacchiere"

"Anche quest'anno, per il 25 novembre, ho deciso di andare contro corrente e non rilasciare alcun tipo di intervista rinunciando anche a tutte le apparizioni tv". Comincia così il post con cui Gessica Notaro, 32 anni, sottolinea l'ipocrisia di chi si espone sul tema nel giorno della violenza contro le donne per puro ritorno d'immagine. "Le chiacchiere le lascio fare a chi ha bisogno di appendersi una medaglia al petto", sottolinea ancora la attivista, che ha saputo tornare all'amore dopo l'aggressione con l'acido subita dall'ex fidanzato Edson Tavares. Oggi è prossima all'altare grazie alla relazione col carabiniere Filippo Bologni, con cui fa coppia da circa due anni e che proprio due settimane fa le ha chiesto la mano.

"Io ho la chiave nelle mani per poter porre fine a questo scempio - scrive ancora su Instagram - Quando dall' "alto" qualcuno di voi deciderà di prendere in mano la situazione e risolvere sul serio questo problema, può convocarmi (anche in via ufficiosa) per scrivere un piano a tavolino senza troppi convenevoli. Solo allora parlerò chiaro. Quando volete sono qui. Per il resto, come da 6 anni a questa parte, continuo a rimanere a disposizione delle persone che stanno vivendo momenti difficili ed hanno bisogno del mio aiuto. Per voi ci cono e ci sarò sempre. Per tutti gli altri, NO".