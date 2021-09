GF Vip 6, Tommaso Eletti è già un caso. L'attacco di Selvaggia Lucarelli e l'affondo di Sonia Bruganelli

Ex chiacchieratissimo volto di Temptation Island, Tommaso Eletti sarà uno dei concorrenti dell'imminente sesta stagione del Grande Fratello Vip. Una "promozione", quella decisa da Alfonso Signorini, che ha inevitabilmente suscitato polemiche.

L'attacco di Selvaggia Lucarelli

Ex fidanzato di Valentina Nulli, Eletti è stato stroncato da Selvaggia Lucarelli, che ha così duramente criticato la scelta degli autori Mediaset: "Un personaggio che si è distinto per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato “vip”. Poi mi raccomando, siparietti tv su “le donne si trattano bene”".

L'affondo sulle opinioniste e la replica di Sonia Bruganelli

Da parte sua, Eletti ha gettato altra benzina sul fuoco via Instagram. A chi gli chiedeva cosa ne pensasse di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, annunciate opinioniste del programma, Tommaso ha replicato con un rumoroso "ma io non so chi siano". Parole a cui Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha risposto con ironia. Zoomando la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni con tutti i concorrenti del GF Vip, e concentrandosi proprio su Eletti, Sonia ha commentato: “I nomi non mi vengono tutti. Questo? Questo qui? Questo è famosissimo, si chiama Tommaso, avrà 16 anni… Questo è di Temptation Island, con Katia Ricciarelli sono gli unici famosi di questa edizione. Ha dato anche un esempio edificantissimo, stava con una più grande della madre, era pure geloso! Tante virtù questo ragazzo. Vorrei conoscere la madre di questo ragazzo, perché sicuramente avrà tanto da dire”.

Meno di una settimana al via, e il GF Vip ha già trovato colui che farà parlare di sè.