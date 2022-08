Uno chef nel cast del Gf Vip, arriva il nuovo indizio di Alfonso Signorini

Uno chef entrerà nella casa del Grande Gratello Vip. A spoilerarlo è il padrone di casa, Alfonso Signorini che, durante le sue vacanze a Cortina D'Ampezzo, tra una camminata e un allenamento ad alta quota ha lanciato un nuovo indizio sui prossimi concorrenti del Gf Vip 7, il reality show che andrà in onda su Canale 5 dal 12 settembre. Se, finora, l'unico nome confermato dalla produzione del programma è stato quello di Giovanni Ciacci, il primo sieropositivo a fare ingresso nella casa più spiata d'Italia, le voci avevano parlato dell'eventuale (e qusi assicurata) presenza nel cast anche di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e papà della loro bimba Luna Marì.

Oggi, però, Signorini ha deciso di lanciare un nuovo indizio social e, nella sua ultima storia Instagram, ha pubblicato un'immagine che non lascia spazio a frintendimenti: uno dei prossimi concorrenti del reality show sarà uno chef. Alfonso, infatti, ha pubblicato l'immagine di un cappello da chef accompagnato dalla scritta "Quinto indizio, in arrivo gustosi pranzetti nella casa del Gf Vip".

E sembra proprio che il vip in questione sarà un professionista del settore e, perché no, magari un volto noto a grande pubblico come Alessandro Borghese o Antonino Cannavacciolo, o perchè no, Bruno Barbieri. Ma se Alfonso, per ora, non ha fatto nomi ma ha solo rivelato la sua decisione di mantenere segreto il cast del programma fino al suo inizio, adesso è caccia allo chef.