Gf vip, in onda le immagini del party bollente: è bufera

"Consiglio agli autori di cambiare il nome del programma, Il grande bordello. Perché di questo si tratta cari miei". Karina Cascella interviene duramente contro la produzione del Gf vip dopo la messa in onda di alcune immagini di una festa, all'interno della casa più spiata d'Italia, passate nel day time del reality, giudicate dall'opinionista eccessive e totalmente fuori luogo.

"Devono proprio mostrarci la loro orgia?"

"Appena escono magari si faranno la loro orgia, ma non possono aspettare e non mostracela magari?" dichiara Karina riferendosi al "triangolo" venutosi a creare tra Giacomo Urtis, Alex Belli e Soleil Sorge. "Davvero vogliono far durare questo schifo di programma fino a marzo? - continua Cascella - A me spiace ma sono gli stessi protagonisti ad averlo reso uno schifo di programma". E parlando di Sophie, tra le braccia di Gianmaria dichiara: "Guardate questa ragazzina, ma un minimo di pudore? Manco fosse amore. Poi mi fanno ridere le mamme, i parenti che entrano e dicono “Siamo fieri di te“.

"É tutto molto penoso"

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Guendalina Canessa, che nonostante la chiusura dei rapporti con Karina Cascella si trova concorde con l'ex amica: "É tutto così surreale...una follia questa edizione!!! - scrive commentando un post sui social - Penoso, tutto molto triste, trash...e mi fermo qui dai".