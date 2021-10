Gf Vip, le principesse Selassié rifatte: le foto prima e dopo la chirurgia

Sono le concorrenti più chiacchierate della Casa del Grande Fratello Vip. Non solo per le polemiche nate attorno alla loro presunta nobiltà (fasulla, pare) e per la relazione di Lucrezia con Manuel Bortuzzo. Adesso sulle principesse Selassié, vere e proprie protagonista di questa edizione del reality show di Canale 5, fanno parlare anche per la loro passione nei confronti della chirurgia estetica.

Le principesse Selassie rifatte

Quali sono i ritocchini a cui si sono sottoposte le giovani donne? A raccontarlo sono alcuni primi piani immortalati in occasione del programma Riccanza, a cui le tre hanno partecipato in passato, ovvero tre anni fa, quando Lulù aveva diciannove anni e Clarissa solo quindici. Impossibile infatti non notare la differenza nei lineamenti nelle foto del prima e del dopo: ad essere cambiate, in particolare, sono le labbra, che risultano molto più gonfie rispetto a prima. Lucrezia, inoltre, sembra essere intervenuta anche sul naso, rendendolo più sottile.

Il percorso nella casa

All'epoca le sorelle passarono inosservate, a differenza di quanto sta avvenendo oggi al Grande Fratello Vip. E' proprio nel loft di Cinecittà infatti che si sta indagando a proposito delle loro reali origini: pare infatti che le tre siano tutt'altro che principesse, tanto che il padre Giulio si trova in galera in Svizzera, a Lugano precisamente, dopo un mandato di cattura. Ad attirare l'attenzione del pubblico è inoltre la relazione di Lulù con Manuel Bortuzzo, nuotatore e concorrente del reality, che però sembra essersi già stancato della loro love story...

Chi sono le principesse Selassie

Le (presunte) principesse sono tre: Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn Hailé Selassié, Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié. Ignote al grande pubblico fino a qualche tempo fa, vivono nel lusso tra Roma (nella loro abitazione in piazza di Spagna) e Londra. Sono tutte e tre single. Solo oggi stanno spuntando altarini a proposito del loro passato...