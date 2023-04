Gf vip, Luca Onestini e Ivana ci riprovano? Followers in delirio

Un balletto in pieno stile Onestini, all'ombra del Duomo di Milano, accompagnato con l'ex Ivana Mrazova ha mandato in delirio i fans della coppia formata dalla modella ceca e dal gieffino. I due ci stanno davvero riprovando? Al momento non è dato sapersi certo è che rivederli felici e affiatati, a quasi due anni dalla loro rottura, porta a pensare che il riavvicinamento visto durante la convivenza al Gf vip, abbia poi avuto un seguito lontano dai riflettori.

Nei giorni scorsi, i due si sono incontrati a Milano e hanno trascorso del tempo insieme ma non è chiaro se si tratti di "amicizia" o altro. Certo è che per quanto mostrato all'interno del Gf vip tra di loro c'è un grande affetto e, per entrambi, il passato ha lasciato una ferita che ancora non si è ricucita.

"Il destino è stato infame con voi 2 nel passato non perdetevi più, è raro vedere un sentimento così profondo e vero", "Onestini un'altra come lei non la trovi manco a pagarla...", scrivono i sostenitori della coppia. Ad oggi nessuno dei due si sbilancia ma sembrerebbe l'inizio di una reunion.