GF Vip, un autore positivo al coronavirus. Alfonso Signorini: “Situazione complicata”

A poche ore dalla partenza della quinta edizione del Grande Fratello Vip in onda stasera, lunedì 14 settembre su Canale 5, arriva la conferma di un caso di positività al coronavirus nella squadra del reality di Canale 5. A confermare la notizia è Alfonso Signorini: alle pagine de Il Giornale il conduttore ha riferito della delicatezza della situazione, tenuta sotto controllo grazie al protocollo aziendale anti-contagio che ha permesso di individuare subito la persona e di isolare immediatamente quanti sono stati a suo stretto contatto.

“È una situazione complicata, viaggiamo come funamboli su una corda. Ma siamo attrezzati ad affrontare la situazione con il massimo rigore. Chi è stato in contatto con l’autore contagiato è in quarantena”, ha assicurato Signorini alla guida del programma che partirà regolarmente senza slittamenti.

I concorrenti del GF Vip sottoposti al tampone

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, così come lo staff del reality, sono stati sottoposti al tampone che ha dato esito negativo. La situazione attuale, tuttavia, ha reso necessaria la deroga a una delle regole più note del format che prevede la totale estraneità alle vicende del mondo esterno da parte degli inquilini nel periodo della loro permanenza nella Casa: lì, infatti, è stata allestita la social room, luogo in cui i vip saranno costantemente aggiornati sulla pandemia in Italia e nel mondo durante il loro periodo di reclusione. “Mi sembra giusto in una situazione così difficile che i concorrenti possano sapere come si sviluppa la pandemia. Sarà anche un modo per portare la discussione dentro la Casa”, ha affermato Signorini.