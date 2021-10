Gf vip, Sophie torna a parlare dell'ex Matteo Ranieri: "Mai avuto un contatto fisico"

Spente le telecamere di Uomini e donne, la storia tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è durata davvero poco e in molti si sono chiesti quali fossero i motivi della fine di una storia che aveva i tutti i contorni di una favola: entrambi giovani, molto belli, lui l'aveva conquistata con quell'animo da bravo ragazzo, eppure, il tempo di uno shooting e ognuno era tornato a casa propria. Quando Sophie in lacrime annunciò la rottura lasciò basiti i tanti followers della coppia che non hanno mai smesso di chiedersi il perché.

Dopo mesi di silenzio, complice la permanenza nella casa, l'ex tronista ha svelato dei retroscena che hanno lasciato tutti di stucco. In una chiacchierata con Alex Belli, l'ex tronista ha rivelato di non aver mai avuto contatti fisici con Ranieni durante la loro relazione. “Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no. Erano tante cose…”. La giovane dichiara di essersi messa in discussione: "Mi sono sentita veramente brutta perché se il tuo fidanzato si gira dall’altra parte nel letto, e non ti da neanche un bacio, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico”

E ancora: “Quando è arrivato a casa mai per lasciarmi, è arrivato con l’amico con la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto: ‘A me non piaci né fisicamente, né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?’. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato.” ha detto a Belli.