"Ghali, portaci a put*ane": il cantante reagisce male, il video

Era già successo a Myss Keta, ma ormai ne abbiamo la certezza: il coro "portaci a put*ane", che spesso si leva dal pubblico in occasione del concerto dei rapper, è un vero e proprio tormentone. La conferma arriva dal fatto che lo stesso siparietto è accaduto in occasione dell'ultimo live di Ghali, immortalato su Instagram mentre rimprovera gli spettatori di Parco Condar, a Gallipoli, di essere inopportuni.

"Oh Ghali, portaci a put*ane", urlano alcuni ragazzi sottopalco. Quindi parte il coro. Ma l'artista milanese non ci sta e, dopo un primo momento di silenzio, dice a musica ferma: "State dicendo questa cosa nel live sbagliato, perché tante persone si sono incontrate ai miei concerti, tante coppie che ora sono sposate. Non c'è bisogno di andare a puttante stasera ragazzi".

A diventare virale la scorsa settimana era un video in cui Myss Keta zittiva lo stesso coretto. "Se lo dite un'altra volta esco", aveva replicato la performer milanese, per poi ricominciare a cantare. Leit motiv identico in occasione dell'evento Love Mi, organizzato a Milano da Fedez e J Ax, quando su finire del concerto si è sentito "Oh J Ax, portaci a put*ane".

E ancora, due mesi fa, a denunciare offese sessiste era stata Elettra Lamborghini, insultata da alcuni hater presenti al suo concerto di Riccione. "Tr*ia", l'avevano apostrofata dalle ultime file, e l'ex opinionista dell'Isola dei Famosi aveva reagito male: "Se avete le palle, prendere e andate fuori dai cogli*ni". Evento simile è accaduto prima ancora ad Anna Pepe, giovane collega che aveva mandato direttamente a fancu*o i colpevoli del coro.