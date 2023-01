Giacomo Urtis sta cambiando sesso? Il chirurgo mette in chiaro le cose

In tantissimi si stanno chiedendo, ormai da tempo, se Giacomo Urtis stia intraprendendo un percorso di transizione di genere oppure no. I sospetti, da parte dei fan, sono nati da quando Urtis ha deciso di rivoluzionare il suo look optando per una lunga chioma biondissima e un nuovo stile molto più femminile di quello che aveva scelto di avere fino ad allora. Piccoli dettagli che agli occhi del pubblico hanno fatto subito associare il concetto di transizione di genere al chirurgo plastico che, però, non aveva mai smentito né confermato la veridicità del suo cambio sesso.

Ora, però, l'ex gieffino ha deciso di mettere le cose in chiaro e, attraverso le sue stories Instagram, a chi gli chiedeva se fosse etero e se stesse per compiere una vera e propria transizione di genere ha risposto spiegando subito quale fosse la verità.

Urtis ha prima mostrato il suo fastidio per la domanda rivoltagli dal fan: "Non capisco perché chiedi queste cose, sicuramente ti diverte mettermi in imbarazzo ma a me di quello che pensi non me ne frega un cactus", poi, però, ha specificato: "Sono sempre io con un po' di fluidità".

I rumors sulla ambiguità sessuale del chirurgo plastico dei vip erano iniziati già ad Halloween quando si era travestito da donna e sono poi andati avanti sostenuti da quel cambio look che, per tanti, equivaleva a un chiaro cambio di sesso. Oltre a negare la sua transizione, Urtis, ha anche voluto sottolineare di essere eterosessuale, anzi a detta sua "super etero" e non omosessuale come tutti credono. Risposta ironica o verità?