Giacomo Urtis: "Fabrizio Corona mi ha chiesto di sposarlo. Sono innamorato, spero non lo faccia per business"

"Me l'ha chiesto oggi. Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business": così Giacomo Urtis conferma a Dagospia l'indiscrezione che circola a Porto Cervo su un presunto matrimonio in programma l'anno prossimo tra il chirurgo dei vip e l'ex re dei paparazzi. Giacomo Urtis aveva parlato del legame intimo con Fabrizio Corona già nell'intervista a Belve e lo stesso Corona aveva poi rilanciato pubblicando uno scambio bollente che dimostrava una certa confidenza. Ora al rapporto così raccontato si aggiungerebbe addirittura la proposta di nozze. Inoltre, come prova del suo legame con Corona, Urtis ha mandato a Dagospia un video via whatsapp dove si vedono entrambi sfrecciare in moto al grido di "Amore mio" (video che, dalla descrizione, pare proprio quello pubblicato da Corona lo scorso 13 agosto su Instagram).

Attualmente, Corona risulta essere felicemente fidanzato con la modella Sara Barbieri e sulle dichiarazioni di Urtis, al momento, non ha detto nulla. "Quello che c'era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Se c'è stato un rapporto d'amore fisico? Può essere che qualche volta ci fosse dell'intimità" aveva ammesso Urtis a Francesca Fagnani. E anche oggi, alla domanda diretta di Dagospia su rapporti intimi: "No comment", ha replicato il chirurgo dei vip.