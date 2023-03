Giacomo Urtis e quella vacanza in montagna con Fabrizio Corona: cosa non ha raccontato a Belve

A inizio marzo è andata in onda la puntata di Belve in cui Giacomo Urtis era uno degli intervistati. Il noto chirurgo dei vip e ex concorrente dell'Isola dei Famosi e Gf Vip, ha rivelato, a Novella 2000, che una parte della sua intervista è stata tagliata.

Urtis ha specificato che la produzione ha deciso di tagliare la parte in cui parlava della proposta "vietata ai minori" che Rocco Siffredi gli avrebbe fatto. "Mi sono chiesto che fine abbiano fatto le mie dichiarazioni su Rocco Siffredi, il quale mi propose di fare il porn*attore. Dopo la registrazione gli autori del programma mi dissero di aver contattato Rocco per chiedergli conferma. Pare che abbia smentito", ha rivelato Giacomo che ha poi aggiunto di avere i "messaggi che ci siamo scambiati, i quali includono il mio rifiuto dell’offerta".

Ma nell'intervista Urtis racconta la reazione che Fabrizio Corona ha avuto dopo aver visto l'intervista. L'ex paparazzo su Instagram aveva espresso eloquentemente cosa pensava del programma di Francesca Fagnani e in particolare del momento in cui Urtis parlava del rapporto speciale che si era creato tra lui e Corona (nel quale aveva spiegato che tra loro sarebbero nati anche dei momenti di intimità). Quello che però ricostruisce Giacomo è in netto disaccordo con la polemica di Corona: "Fabrizio ha detto che durante l’intervista mi sono contenuto. Secondo lui avrei dovuto spingermi oltre". E in particolare avrebbe dovuto raccontare "della volta in cui siamo andati in montagna assieme… Quando condivido episodi sulla nostra amicizia lui sorride, e l’ha fatto anche guardando Belve".