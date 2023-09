"Mi dicevi che ero bellissima, mi hai usata": lo sfogo di Giacomo Urtis dopo le parole di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona non ha mai avuto intenzione di sposare Giacomo Urtis. "Ma se ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi come avrei potuto chiederlo a Giacomo?", con queste parole, ieri sera a Belve, Corona ha messo un punto alla questione nozze. Da mesi questa voce circolava, era stato proprio Giacomo a parlarne a Francesca Fagnani nella scorsa stagione del programma, e se per il medico estetico era verità per l'ex paparazzo non era nulla.

"Se avessi avuto esperienze omosessuali lo direi. Ora magari che diventerà donna... Vediamo. Ora si chiama Jenny, manca una parte della transizione", ha continuato Corona diventando così il portavoce delle scelte personali di Giacomo (di cui ha parlato solo un giorno fa).

"Ci sono cascata di nuovo", così inizia il messaggio sfogo di Urtis. "Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest'estate che 'ero bellissima' e che 'ero perfetta così' tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io!". "Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità - scrive ancora il medico estetico - tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un'accettazione. In questo caso non è né Giacomo né Jenny a scrivere queste parole, ma è un'anima alla ricerca di una nuova indentità che in questo caso è stata strumentalizzata senza nessuna considerazione. Eppure ci avevo creduto".