Giacomo Urtis compie 46 anni, i regali degli amici e 50 rose di uno corteggiatore: le foto

Niente candeline sulla torta di Giacomo Urtis, che ieri ha compiuto 46 anni. Il medico estetico ha festeggiato con gli amici e i collaboratori più stretti, prima nel suo studio - a sorpresa - e poi in un noto ristorante di Roma. Proprio a studio sono arrivate 50 rose rosse, mandate da un corteggiatore: "So chi è - ha detto Urtis - Ieri a mezzanotte hai svegliato tutta Messina con i fuochi d'artificio, oggi mi mandi tutte queste rose".

Sicuramente un bel regalo, così come quelli ricevuti dagli amici. Dopo la cena a base di sushi, il chirurgo dei vip ha scartato un quadro pop art che lo ritrae nei panni di Jenny - il nome che si è dato da quando è in transizione - accanto a Topolino, e una cassa per ascoltare la musica. A fine serata non ha fatto mancare il messaggio per ringraziare i suoi follower: "Botoxini, finalmente sono maggiorenne - ha scritto ridendo su Instagram - Grazie a tutti per gli auguri, per l'affetto e per il continuo sostegno. Piano piano risponderò a tutti. Vi amo". Sulla torta il suo slogan (già virale): no botox no party.