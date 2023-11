Giacomo Urtis si è fidanzato: "Vogliamo un figlio, lui felicissimo che io sia la mamma"

Lo scorso settembre, in occasione del suo compleanno, aveva lasciato intendere che ci fosse un corteggiatore a ronzargli intorno. Evidentemente l'uomo misterioso è riuscito a conquistare il cuore di Giacomo Urtis, che in un'intervista all'Adnkronos rivela: "Sono fidanzato da circa due mesi".

Il chirurgo estetico dei vip non svela l'identità del compagno, ma racconta altri dettagli: "Ero single convinto da una vita. Da circa due mesetti mi ha incastrato. Tutto è nato piano piano, gradualmente, e alla fine mi sono fidanzato. Se son rose fioriranno". Nessun anello per il momento, ma le intenzioni sono molto serie: "Magari me lo regalerà a Natale, ma io non guardo gli anelli. Guardo quello che fa una persona. Se la persona ti dimostra affetto e amore vale più di centomila anelli. Spero di sposarmi, magari me lo chiede".

Unione civile a parte, Urtis ha le idee chiare sulla famiglia che vorrebbe costruire: "Sicuramente vorrei avere due figli. Almeno un figlio il prossimo anno, voglio metterlo in cantiere da gennaio - ha fatto sapere - Ne abbiamo già parlato, lui è felicissimo che io sia mamma dei suoi figli".

