Giacomo Urtis: "Ho chiesto alla mia ex di fare un figlio"

Giacomo Urtis vuole diventare papà. Il medico estetico dei vip è omosessuale, ma nel suo passato c'è una donna molto importante, la sua ex fidanzata Elena, ed è proprio a lei che ha pensato per realizzare questo sogno.

Sono stati fidanzati per 13 anni, quando lui viveva ancora in Sardegna, poi l'incontro con un uomo famoso che lo ha portato a interrompere la relazione: "Ero davvero innamorato di lei - racconta al settimanale Chi - Ero il fidanzato modello. Siamo stati fidanzati 23 anni fa, tredici anni insieme e non ci siamo sposati per un soffio. L'ho lasciata con una telefonata secca. È rimasta malissimo perché ero legato a un uomo: non c'era nemmeno competizione per lei". Superato il dolore, tra loro è tornato il sereno e oggi sono in ottimi rapporto: "Sicuramente Elena è l'amore della mia vita ancora oggi - spiega - Se tornassi indietro la sposerei e farei un figlio".

Urtis lo farebbe anche adesso con lei, ma la cosa non è reciproca: "Gliel'ho proposto ma mi ha detto di no". La sua recente partecipazione al Gf Vip, però, lo fa sperare: "Dayane Mello realizzerebbe il mio sogno: sarebbe disposta a darmi un figlio con l'inseminazione artificiale".

Giacomo Urtis e la cotta per Mario Ermito

A proposito di Grande Fratello Vip, nella Casa Giacomo Urtis ammette di aver preso una bella sbandata per Mario Ermito: "Ci penso sempre ma non credo che vada in porto. Lui è etero. Non nego che sono attratto da lui, ma rispetto il suo orientamento sessuale. Di certo rimarrà una bella amicizia".