Giacomo Urtis manda una foto bollente a Corona, lui pubblica tutto

Un altro paragrafo bollente si aggiunge all'intimo capitolo tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona. Il vaso di Pandora è stato aperto qualche settimana fa a Belve dal chirurgo dei vip, che ha rivelato non solo di aver provato un forte sentimento per Fabrizio Corona ma anche che tra loro "c'è stata intimità".

Parole a cui Corona aveva inizialmente replicato stizzito, per poi confermare tutto pochi giorni fa: "Tu non ci andresti con Giacomo? - ha chiesto l'ex agente dello spettacolo a Peppe Iodice, ospite del Peppy Night - Perché non l'hai visto in costume. Non ti accorgeresti che è un uomo se lo vedessi vestito da donna, fidati! La prima volta l'ho visto vestito da uomo, anzi era fidanzato con una ragazza. Lui e la fidanzata erano esattamente come Fedez e Chiara Ferragni. Ma che male c'è?. Devo andare nello specifico di ciò che ho fatto con Giacomo Urtis? - ha continuato - Fammi la domanda specifica. Di serio non c'è stato nulla. Un assaggio? Gli assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista".

Dopo aver letto queste dichiarazioni Giacomo Urtis non ha resistito e ha voluto dare una rinfrescata alla memoria di Fabrizio Corona, inviandogli su WhatsApp una foto ad alto tasso erotico: sdraiato sul letto, a pancia in giù, con il perizoma che gli lascia in bella mostra il lato b, il chirurgo dei vip ammicca all'amico. "Ahahahah ti amo" scrive prima di inviargli lo scatto, senza sapere che poco dopo Corona lo avrebbe pubblicato sul suo canale Telegram, facendo sapere a tutti: "Giacomo Urtis mi ha inviato questa foto".