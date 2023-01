Giacomo Urtis sfila in abito da sposa: "È per tutti gli uomini sposati con cui sono stato"

Giacomo Urtis è tornato a far parlare di sé con un video che sta facendo letteralmente il giro dei social. Dopo le voci sulla transizione di genere del chirurgo plastico, notizia non ancora confermata dal diretto interessato, oggi, Urtis è tornato sulla bocca di tutti per una sfilata di cui è stato protagonista che è diventata già virale. Giacomo, infatti, ha partecipato come modello, e non un modello qualsiasi, alla sfilata di Celli Centro Sposi durante l'evento Roma Sposa, condotto da Nathaly Caldonazzo e ha lasciato tutti a bocca aperta perché si è presentato sulla passerella con indosso un abito da sposa con tanto di velo e coroncina in testa. Un look provocante e provocatorio che ha lasciato il segno sia sui presenti all'evento che su chi ha visto il video in questione, già commentatissimo.

Sulle note dell'Ave Maria, infatti, Urtis si è fatto notare con un outfit tutto al femminile che sembrerebbe rafforzare i rumors sul cambio desso del chirurgo plastico. Sicuro di sé, consapevole della sua femminilità e con una forte presenza scenica, Giacomo ha sfilato in grande stile e ha anche lanciato una bella frecciatina ai suoi ex dedicando la sfilata proprio a loro.

"Per tutti gli uomini sposati con cui sono stato o che mi scrivono e che poi non mi sposano" sono state le parole di Giacomo Urtis che ha poi precisato: "E così io mi sposo lo stesso".

Un commento che non è passato inosservato e che ha fatto divertire tutti. Poi Urtis, ha precisato: "Non mi rivolgo a nessuno dei presenti in sala" e se il video, ormai, è sulla bocca di tutti, in tantissimi stanno commentando la versione al femminile di Urtis e c'è anche chi è arrivato a dire: "Sembra Barbie sposa".