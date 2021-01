Giacomo Urtis e la "verità" sul tradimento di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta

"Mi sono informato e vi assicuro che non c’è stato niente", a parlare è Giacomo Urtis, ex concorrente del Gf vip. Il chirurgo delle star, ospite di Casa Chi, si è così espresso sulla chiacchierata questione che vede Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, accusata di tradimento.

"Appena uscito mi sono informato perché era stato coinvolto in questa cosa - ha sottolineato Urtis - Per caso ho sentito un amico del presunto amante e mi ha assicurato che non c’è stato niente. Quindi no, Natalia Paragoni non ha tradito Andrea Zelletta nel suo soggiorno a Capri. Non è successo niente e infatti vedete che le prove non sono uscite. Non ci sono screen non c’è nulla. Nessuna foto, nessuna chat, questo conferma le mie fonti. Vi ho dato questa esclusiva, che è la verità, non è successo nulla tra la ragazza di Andre e questo uomo cui si è tanto parlato".

A seguito delle pesanti dichiarazioni emerse proprio durante il Gf vip, Natalia aveva diffidato il programma. Anche il compagno si era mostrato turbato dalla vicenda, riuscendo poi a ritrovare un po' di tranquillità nei giorni a seguire grazie anche ad alcune "rassicurazioni" arrivate dalla Paragoni che gli ha fatto arrivare un aereo con messaggio speciale.