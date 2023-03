"Giacomo Urtis mi ha deformato il viso con una puntura": a processo il chirurgo estetico dei vip

"Giacomo Urtis mi ha deformato il viso con una puntura. Un incubo di tre settimane": questa la dichiarazione di una paziente di Giacomo Urtis che dal lavoro del noto chirurgo estetico avrebbe subito un danno. Secondo quanto si legge dal Corriere della Sera, la donna non ha riportato danni permanenti, ma ha comunque voluto sporgere denuncia. "Per venti giorni ho avuto il volto gonfio e rovinato per granulomi da corpo estraneo" descrive nell'esposto. Da qui l'accusa di lesioni colpose per l'intervento, realizzato con il filler e - sostiene l'accusa - origine di una deformazione temporanea del viso che ha provocato dolore e comprensibili timori alla donna. La richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata dal pm Vincenzo Barba.

La prima udienza del processo è fissata per il 5 aprile. Nelle carte si legge che il chirurgo, di recente protagonista di una intervista a Belve, avrebbe impiegato il filler acido ialuronico in una parte del viso sconsigliata per quel tipo di prodotto.

Non è la prima volta che per Urtis si prospettano problemi giudiziari. Il chirurgo, che si occupa anche di trattamenti per la ricrescita dei capelli, era finito nel mirino del nucleo antisofisticazioni dei carabinieri di Milano perché, stando ai militari, non aveva le autorizzazioni necessarie per i prelievi e il trattamento del sangue prima del reimpianto del cuoio capelluto. A ottobre 2021 è iniziato il processo tutt'ora in corso.