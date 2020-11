Giacomo Urtis rifatto: spuntano le foto 'prima e dopo'

Giacomo Urtis rifatto. E' proprio il caso di dirlo: ama portarsi il lavoro a casa. Già perché il 'chirurgo dei vip' - così soprannominato in virtù dei frequentatissimi studi che ha aperto a Roma e Milano - ama sottoporsi per primo agli interventi di chirurgia estetica che propone ai clienti. Lo raccontano alcune immagini che stanno circolando in rete e che raccontano il 'prima e il dopo' del bel concorrente del Gf Vip.

Giacomo Urtis rifatto: tutti gli interventi

Non è un mistero che Giacomo abbia fatto più volte ricorso ai ritocchini: lo ha ammesso lui stesso in occasione di più interviste. Ma di quali operazioni si tratta? "Le zone del fisico che ho trattato? Bicipiti, tricipiti, deltoidi, pettorali, addominali six pack, addominali obliqui, fianchi, schiena, glutei e cosce", ha dichiarato, in un lungo elenco che ha sfoggiato orgoglioso.

Non solo viso, dunque, ma anche interventi sparsi sul resto del corpo, al fine di renderlo più scultoreo. "Mi sono fatto asportare ben 9 litri di grasso in eccesso - ha precisato - Mi sono rifatto tutto. Ho escluso dall’intervento chirurgico solo la testa e le mani. Ora ho un corpo scolpito in ogni suo singolo muscolo. È una tecnica medica nuova che arriva dal Sud America e ho voluto sperimentare a mo’ di cavia sul mio corpo prima di proporla ai mie clienti. Ora ho bicipiti, tricipiti, addominali, pettorali e braccia senza nemmeno un residuo di materiale lipidico. Mi sono fatto rimodellare anche il ‘lato B’, ho scelto una forma ‘a diamante’ che ricorda quella dei ballerini brasiliani di samba".

Giacomo Urtis e la love story col Ken Umano

Del resto c'è proprio la mano di Urtis dietro ad alcune operazioni a ci si è sottoposto Rodrigo Alves, il cosiddetto Ken Umano diventato famoso in Italia dopo alcune partecipazioni al Grande Fratello Vip negli anni passati e ad alcune trasmissioni di Barbara d'Urso. E pare che il rapporto tra i due non si esaurisca ad una passione comune per la chirurgia: sembra infatti che ci sia stata anche una relazione. Un amore di plastica.