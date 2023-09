"Sono in transizione, prendo ormoni, ma non me lo taglierei". Tutta la verità di Giacomo Urtis

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona hanno, o hanno avuto, una relazione? A chiarire la questione sarà proprio Corona questa sera, 26 settembre, a Belve. In parte però la risposta è già nota: sui social è stato pubblicato un breve estratto dell'intervista di Francesca Fagnani a Fabrizio che riguarda proprio il 'chirurgo delle vip' e del matrimonio che i due starebbero organizzando. Dal filmato si capisce che no, non ci saranno le nozze e che in realtà non c'è mai stato nulla tra i due, Corona inoltre lascia intendere che Urtis avrebbe intrapreso un percorso di transizione. Dal profilo social dell'ex gieffino qualcosa poteva essere intuito ma è stato proprio Giacomo ai microfoni de La Zanzara a raccontare la sua transizione.

Urtis: "Prendo gli ormoni. Quell'operazione? Per il momento no"

Intervistato da Giuseppe Cruciani il 'chirurgo dei vip' ha spiegato: "Sono in transizione, prendo gli ormoni, ma non me lo taglierei". "Se farò anche quell’operazione? Per il momento no: sono così. Però sto prendendo gli ormoni. È che sto passando questo momento di transizione e voglio poter mettere un perizoma come lo mette un'altra dottoressa. Quanti interventi faccio? Magari ne faccio uno all’anno. L’altro giorno ho rifatto le labbra, ma cavolate. Per ora ne ho fatti circa 40. Il didietro l’ho rifatto è la verità e lo ammetto", ha raccontato Urtis che ha risposto a tutte le domande, anche quelle più scomode del conduttore del programma radiofonico di Radio 24.

"Cosa ho rifatto? Nulla di che, mi trucco un po’. Però da quando sono più femminile i gay non mi guardano più e mi vogliono gli etero. Tutti gli etero che mi guardano vogliono me per come sono. A me piacciono i maschi sì. Ora poi con gli ormoni non tutto funziona come prima. Se rifarei il davanzale? Ma sì però piccole: le vorrei come Martina Smeraldi", ha aggiunto Giacomo.

Cruciani poi continua ad indagare e chiede a Urtis fino a dove vorrebbe spingersi: "Così mi piaccio - gli ah risposto l'intervistato -. Funziono così e chi mi cerca vuole l’uomo femminile, che ha un mercato pazzesco. Parlo di relazioni. Non pensavo e invece è una cosa incredibile. Io ora entro in un ristorante e il 50% degli uomini dentro mi guardano e posso andarci".

Immancabile poi una domanda sul matrimonio con Corona e Urtis ha ribadito che non si tratta di una trovata per far parlare di loro: "Guarda che è vero! Me l’ha chiesto lui. Vedrai, come vede che è una cosa sostanziosa: Fabri mi sposa. Non l’abbiamo detto per fare gossip o venderci, è la verità, mi ha chiesto di sposarlo". Queste sue parole sono in netta contraddizione con quanto dichiarato dall'ex paparazzo.