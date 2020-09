Giada De Blanck oggi: cosa fa la figlia della contessa

Lontana dalle luci della ribalta da anni, Giada De Blanck torna sotto i riflettori. La 'contessina' è stata tirata in ballo nella Casa del Grande Fratello Vip da sua madre, Patrizia De Blanck, tra i concorrenti - più agguerriti e amati - di questa edizione, che poco dopo aver varcato la famosa porta rossa ha parlato della figlia con gli altri inquilini.

Giada De Blanck oggi

Che fa oggi Giada? La De Blanck junior - figlia della contessa e di Giuseppe Drommi, console di Panama, scomparso quando lei aveva solo 7 anni - ha detto addio alla tv quasi dieci anni fa per lanciarsi nel settore degli eventi. Oggi la 39enne lavora come manager in una squadra di pallavolo di Aprilia (in provincia di Latina), la Giò Volley, e non sente la mancanza del patinato mondo dello spettacolo. "Quanto amo il mio lavoro e lo sport - si legge sul suo profilo Instagram - Cuore, valori e passione". Un'avventura iniziata nel 2017, quella con la Giò Volley, diventata una delle sue più grandi soddisfazioni professionali.

Chi è Giada De Blanck, dall'Isola dei Famosi all'addio alla tv

Romana, classe 1981, Giada De Blanck nel 2000 muove i primi passi nel mondo della moda grazie alla partecipazione a Miss Italia, dove arriva in finale ma non vince. Tre anni dopo l'esordio televisivo con l'Isola dei Famosi. In quella che fu la prima edizione del reality, in onda su Rai2 con la conduzione di Simona Ventura, Giada conquista il pubblico e si piazza al secondo posto (vinse Walter Nudo). Sull'isola ha resistito a un brutto infortunio alla gamba, facendosi apprezzare ancora di più dal pubblico e prestando ironicamente il fianco a imitazioni e parodie che quell'anno riempirono salotti e programmi tv. Per qualche anno continua a partecipare a trasmissioni come ospite e inviata, finché non decide, nel 2013, di mettere definitivamente il punto e iniziare un nuovo capitolo, lontano dai riflettori.

Giada De Blanck, vita privata

Il primo amore di Giada De Blanck, quando aveva 19 anni, è stato il principe francese Nicolas Cochin di Borbone, ma la relazione non durò molto. Qualche anno dopo si fidanzò con l'imprenditore Adriano Finestauri. Dal 2009 è single. Il gossip le ha affibbiato diversi flirt - tra cui anche Thomas De Gasperi dei Zero Assoluto - ma mai confermati dalla diretta interessata. "Aspetta il principe del mulino bianco" ha detto la mamma nella Casa del Grande Fratello, assicurando: "Giada è la classica brava ragazza".