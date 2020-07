Giada Pezzaioli, il triste racconto su Instagram: “Piangevo, ero terrorizzata”

Un lungo racconto tra le stories Instagram per raccontare un triste episodio che l’ha segnata, ma che per fortuna ha avuto un lieto fine. Giada Pezzaioli, modella e compagna di Giovanni Conversano, si affida al social per confidare ai suoi fan quanto le è accaduto durante la sesta settimana di gestazione.

Il dolore, la perdita di sangue e la corsa in ospedale

Tutto ha avuto inizio una mattina, l'ex concorrente di Miss Italia stava innaffiando l’orto, quando ad un certo punto ha avvertito un forte dolore al ventre. Oltre al dolore la modella ha visto del sangue scendere lungo le gambe. Da lì l'enorme spavento e il timore che stesse succedendo qualcosa al bimbo che portava in grembo. Giada ha subito avvertito Conversano con il quale si è recata in ospedale dove, ha raccontato la 26enne: “abbiamo incontrato una dottoressa che “merita di non fare il lavoro che fa”. Il perché di tale affermazione è presto spiegato. Alle parole ‘perdo sangue’ di Giada la dottoressa avrebbe risposto “Va bene, ma sono sei settimane”, sminuendo la gravità di perdere un figlio dopo così breve tempo. “Piangevo, ero terrorizzata. - continua - La ginecologa mi ha detto che non si vedeva la camera gestazionale né il sacco vitellino. Mi ha detto che avevo avuto un aborto“, ma il feto c’era, eccome.

Non si trattava di un aborto

Fortuna ha voluto che uno zio di Giovanni Conversano sia il primario di ginecologia a La Spezia. A tarda sera i due lo hanno contattato per chiedere un parere medico. Il ginecologo ha immediatamente consigliato a Giada di sottoporsi ad un esame Beta per rilevare l’ormone della gravidanza in corso. Dagli esami è emerso un risultato completamente opposto a quanto diagnosticato dalla professionista, rimasta anonima. Il feto era ancora vivo per la gioia dei futuri genitori e del fratellino Enea. Giada, rincuorata, si dice però disgustata e preoccupata per 'l’incapacità' dimostrata da quella persona. A provocare la perdita di sangue sarebbe stata una lesione dell’utero che ora, fa sapere, si è riassordibita.