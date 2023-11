Gf, parla Michela Pandolfi, compagna di Mughini: "In casa abbiamo la stanza delle putt**e"

Giampiero Mughini e Michela Pandolfi sono legati da 30 anni, ma in questi tre decenni l'ex costumista non ha quasi mai parlato: tra i due è sicuramente Mughini, 82 anni, il personaggio che ama stare di fronte alle telecamere. Pandolfi, invece, ha sempre preferito rimanere dietro le quinte e per questo motivo ha fatto la costumista: "Ho lavorato nei programmi di Serena Dandini, dovevo trovare i vestiti per le imitazioni di Corrado Guzzanti, dalla sera alla mattina. Non sa la fatica per trovare gli abiti per vestirlo da Umberto Bossi. Mi sono divertita, ho smesso quando ho cominciato a viverlo con pesantezza".

Al settimanale Chi, Pandolfi ha raccontato alcuni dettagli sul compagno. E in merito ad alcuni apprezzamenti che Giampiero ha rivolto ad alcune concorrenti, ha spiegato tranquillamente: "Non sono gelosa, lui apprezza la bellezza femminile, è un esteta. Pensi che in casa abbiamo anche la stanza delle pu**ane". Cioè? "È una stanza dove Giampiero conserva la letteratura erotica, le stampe, le illustrazioni di nudi femminili. È un esteta, una cosa di testa".

"Al Gf pensavo si sarebbe annoiato"

Sul fatto se fosse d'accordo o meno con la partecipazione di Mughini al Gf risponde sinceramente che lei non ha mai visto "nemmeno 30 secondi di quel programma nella mia vita, è stata Irene (Ghergo) a insistere perché lo facesse". "Però vedo che Giampiero si diverte molto. Pensavo che si sarebbe annoiato", ha aggiunto.

Il carattere di Mughini è noto al grande pubblico, si infervora velocemente perché lo fanno arrabbiare "anche le piccole cose, guardi, si inca**a per delle stupidaggini, urla, ma dopo tre secondi gli è passata", al Gf Pandolfi nota che si sta trattenendo

La passione di Mughini per gli abiti (che li ha fatti incontrare)

Prima Mughini spendeva molti soldi per i vestiti e proprio gli abiti li hanno fatti incontrare: "Lui comprava i vestiti per andare in tv, perché vuole mostrarsi come dice lui. L'ho conosciuto 30 anni fa, sono una costumista televisiva e lui doveva partecipare a un programma nel quale lavoravo. Mi diedero il suo numero di telefono, lo chiamai e mi rispose: 'Mi vesto da solo'". "Anche a Ballando con le stelle ha fatto così, ha fatto scrivere nel contratto che si sarebbe vestito solo con i suoi abiti".

La loro relazione non è iniziata subito, Mughini per un anno l'ha corteggiata "anche perché ero sposata e avevo due figlie grandi. Poi, per lui, mi sono separata. All'inizio era solo un'amicizia, ci piaceva chiacchierare, andavamo al cinema di pomeriggio, non pensavo al futuro. Non avevo alcuna attrazione per lui se non mentale. Giene ho combinate tante, visto che non mi interessava. Avrà pensato che fossi una stro**a e, visto che gli sono sempre piaciute le stro**e, ne aveva una collezione, ma io sono una finta stro**a".

In questi 30 anni lui non le è stato fedele, Mughini ne ha parlato anche al Gf, e fu lui a dirlo a Michela circa vent'anni fa. E forse per questo non l'ha mai perdonato: "Eravamo appena andati a convivere, perché i primi 10 anni di relazione abbiamo vissuto in case separate e lui dice che era per quello, perché non aveva mai convissuto che si era distratto. Si è giustificato con il trauma della convivenza. Ma io non ci credo".