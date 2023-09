Gian Maria Sainato, le prime parole dopo il lutto: il padre è morto annegato

A pochi giorni dalla tragica morte del papà, Gian Maria Sainato rompe il silenzio sui social. Addolorato per la perdita del padre, che ha perso la vita mentre faceva il bagno a Sapri, l'influencer scrive poche parole per ringraziare i fan dell'affetto che gli stanno dimostrando.

Il messaggio è lo stesso sui suoi profili: "Grazie a tutti per la vicinanza in queste giornate così difficili". Parole che escono a fatica, ma doverose vista la solidarietà che sta ricevendo. Gian Maria Sainato è stretto alla sua famiglia e agli affetti più cari, scosso per quanto accaduto.

Il signor Andrea Sainato, 62 anni - barbiere molto noto a Sapri, dove viveva - è morto annegato martedì 29 agosto. Si era tuffato in acqua nonostante le condizioni metereologiche avverse, ma non è ancora chiaro se a essergli fatale sia stato un malore. A dare l'allarme un altro bagnante che lo ha visto in difficoltà, ma a nulla sono serviti i soccorsi.